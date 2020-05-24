Fatsa'ya ‘Sağlıklı Hayat Merkezi'

Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel hastane olarak hizmet verirken 2012 yılında faaliyetini durdurarak Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen bina ‘Sağlıklı Hayat Merkezi' olarak inşa ediliyor.

Binada sürdürülen çalışmaları denetleyen Ordu Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatsa'nın bir sağlık kompleksine sahip olacağını belirtti. Kasapoğlu, “Sağlık kompleksimiz tamamlandığında Fatsa ilçemiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 İstasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi, Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM), Verem Savaş Dispanseri ve Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek güzel bir binaya kavuşacaktır. Bizlerde ilimize bir sağlık tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.