FATSO'dan eğitime kütüphane desteği

7 ilçedeki okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımında bulunan FATSO, en son olarak Aybastı ilçesinde bir okula kütüphane kazandırdı.

Eğitime çok önem verdiklerini belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş, “Fatsa ilçemizle birlikte 7 ilçeye hizmet veren bir odayız. Bu anlamda her ilçemizde imkanlar çerçevesinde eğitim yardımlarını yapıyoruz. Ayrıca kütüphanesi olmayan okullarda imkanlarımızla kütüphane kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Odamız faaliyetleri kapsamında her ilçeye kütüphane açmayı hedeflemiştik. Aybastı ilçemizin Toygar Mahallesi'ndeki okulumuzun kütüphane kurdelesini kestik. Aybastımıza hayırlı olsun. Sırada Kabataş ilçemiz var” dedi.