İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FATSO'dan eğitime kütüphane desteği

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) eğitim yardımlarına devam ediyor.

7 ilçedeki okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımında bulunan FATSO, en son olarak Aybastı ilçesinde bir okula kütüphane kazandırdı.


Eğitime çok önem verdiklerini belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş, “Fatsa ilçemizle birlikte 7 ilçeye hizmet veren bir odayız. Bu anlamda her ilçemizde imkanlar çerçevesinde eğitim yardımlarını yapıyoruz. Ayrıca kütüphanesi olmayan okullarda imkanlarımızla kütüphane kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Odamız faaliyetleri kapsamında her ilçeye kütüphane açmayı hedeflemiştik. Aybastı ilçemizin Toygar Mahallesi'ndeki okulumuzun kütüphane kurdelesini kestik. Aybastımıza hayırlı olsun. Sırada Kabataş ilçemiz var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.