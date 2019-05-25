FATSO'dan en çok istihdam sağlayan 10 firmaya plaket

FATSO tarafından bir restoranda iftar verildi. İftar yemeğine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile oda üyeleri katıldı.

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş programda yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün burada geleneksel olarak üyelerimizle birlikte iftar yemeğinde buluştuk. Memleketimizin büyümesi ve gelişmesi adına her türlü yatırımın yanında olmak için çaba sarf ediyoruz. Organize sanayi bölgemizin kurulması ile ticaretimizin çok sayıda kişiye istihdam sağlanıyor. Fatsamızın gelişmesi bizleri için çok önemlidir. Fatsa ilçemizde güzel işlere imza atıyoruz. İlçemizden 56 farklı ülkeye ihracat yapılıyor. Bu memleketimize sahip çıkmamız gerekiyor. Fatsa bizim ve istihdam yaratan her firmaya elimizden gelen desteği sağlayacağız. Tüm üyeleriniz başımızın tacıdır. Sizlerle birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.

İftar programı protokol tarafından firmalara verilen ödül töreniyle son buldu.