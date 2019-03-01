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FATSO'dan IPARD II programı toplantısı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II programı kapsamında sağlanacak desteklerin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II programı kapsamında sağlanacak desteklerin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.


TKDK Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan tarafından verilen bilgilendirme toplantısında açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş gerçekleştirdi.


Başkan Karataş'ın ardından seminere konuşmacı olarak katılan TKDK Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan, “Yatırımları ilimiz almak için hep birlikte bölge olarak çalışma yapmalıyız. Önemli destekleri yapıyoruz. Yatırımcılara birçok alanda destek vererek belli şartlara uygun olduğunda yatırımcılarımıza olanakları sağlıyoruz. Bölgemize ne kadar yatırım alabilirsek o kadar iyi olur ekonomimiz o kadar canlanır diye düşünüyoruz. Uygun olan projeler oldu mu potansiyel yatırımcılara il koordinatör müdürlüğümüzde yardımcı olacağız” dedi.


Program katılımcılarla TKDK Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan'a soru cevap şeklinde sona erdi.

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