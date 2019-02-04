Fedakar öğretmen rapor almadı öğrencilerine koştu

Ordu'nun Ünye ilçesinde ameliyat olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda görevli Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Arslan (45), doktorların uyarılarına rağmen öğrencilerini unutmayarak ders başı yaptı.

Birinci dönemin sonuna doğru ayağından rahatsızlanarak ameliyat geçiren öğretmen Kemal Arslan, doktorların rapor vermesini kabul etmeyerek öğrencilerini ikinci dönemin ilk gününde yalnız bırakmadı. 45 günlük doktor raporu istemeyen fedakar öğretmen, "Öğrencilerimi özledim, diğer sınıflar ders yaparken ben evde kalamazdım" dedi.

Okula girerken öğrencileri Kemal öğretmeni sevinçle karşılarken, öğrenciler sınıfa kadar koluna girerek öğretmene yardım etti. Kemal Arslan, "Çocuklarla ikinci dönemin başında buluşmak güzel. Birinci dönemde 15 günlük bir ameliyat süreci yaşadım. 15 günde yarıyıl tatili araya girdi. Çocuklarla bir ay ayrı kaldım. Onlar da ilk dönemin ders eksikliğinden ayrı kaldı. Ara dönem olduğu için tedavimin biteceğini düşünmüştüm. O süre içerisinde ikinci döneme öğrencilerimle beraber başlamak istedim" diye konuştu.

"Rapor alabiliyordum istemedim"

Arslan, şunları söyledi:

"Ben normalde rapor alabiliyordum. Hatta doktorum '45 gün verelim' dedi. Ben de bunu istemedim. İkinci döneme çocuklarımın yanında olarak ders vermek istediğimi söyledim. Bugün de öğrencilerimle ilk ders günü. İkinci dönemimize başladık. Tatil zamanı gerek öğrencilerim gerek öğretmen arkadaşlarımın hiç biri yalnız bırakmadı."

Okulun 7-G sınıfı öğrencileri ise öğretmenlerini çok özlediklerini söyleyerek, "Sınıfta hepimiz çok mutlu olduk. Zaten Kemal öğretmenimizin gelmediği hiçbir gün yoktu. Bizler de onu çok özledik. Doğum günü ara tatile denk geldiği için bizler de Kemal öğretmenimizi yalnız bırakmadık" dedi.