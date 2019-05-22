Ferrero fındıkta yeni yatırımlar yapacak

Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, Giresun ve Ordu'da görev yapan basın mensupları ile buluştu. Buluşmaya Karadeniz Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram, Ordu İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci ile yazılı, sözlü ve görsel basından yerel ve ulusal temsilciler katıldı.

Burada bir açıklama yapan Bamsı Akın, kendileri için gıda sektörünün sadece ürün kalitesi ve miktardan ibaret olmadığına vurgu yaptı. Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Akın, “Türk fındığı bizim için önemlidir. Fındıkta değer zincirini mükemmelleştirmek için sektöre yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gıda sektörü sadece ürün kalitesi ve miktardan ibaret değil. Değer zincirinin iyi tarım, iyi üretim, etik değerleri ve çevre bilincini gözeten iyi sosyal uygulamalarla bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekiyor” dedi. Geçen yıl Ordu'da şirket tarihinde en yüksek oranda kaliteli fındık kullandıklarının altını çizen Bamsı Akın; aynı sonucu Giresunlu üreticiler de almak arzusunda olduklarını belirtti.

Bamsı Akın şunları söyledi:

“Bölgedeki ağırlığımızı bu performans eşliğinde daha da artırmamız gerekiyor. Ferrero, değerli tarım 70'i ziraat mühendisi, 26'sı sosyal çalışma uzmanı ve diğer yardımcı personel olmak üzere 120 kişi olarak iyi tarım uygulamalarını model bahçeler ile sürdürmektedir. Ordu ve Giresun'da 14 model bahçeye ulaştık.”

Fındık sektörüne iyi tarım uygulamaları ile kalite ve verim artışı olduğunu, bununla sağlanan geri dönüşten de memnunluk duyduklarını belirten Bamsı Akın; “Uygulamalarımızın üreticiler tarafından kabul görüyor, yeni başvurular geliyor, bunları çok önemsiyoruz. Gıda sektörü sadece ürün kalitesi ve miktarından ibaret değil, iyi sosyal uygulamalar da önceliklerimiz arasında; TOÇEV ile yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile de, gençlerin fındıkta gelecek olduğuna inanmalarını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır” dedi.