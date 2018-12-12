Ferrero projesi ile 3 bin 944 öğrenciye ulaşıldı

Ferrero Fındık'ın, ‘Değerli Tarım Programı' kapsamında gençleri ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlattığı 'Bugün Benim, Gelecek Benim Projesi'nin ilk yılında 30 okulda 3 bin 944 öğrenciye ulaşıldı.

TOÇEV, Ferrero Fındık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen projenin ilk yıl değerlendirmesi için bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Düzce, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çeşitli okullarda gerçekleşen projenin temel hedefi ise bölgedeki çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerini güçlendirmek, geleceklerini şekillendirecek mesleki fırsatları yerinde anlatmak ve bölgeye katkı sağlamak.

Toplantıda konuşan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, proje gençlerin ve çocukların gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirterek, “Ferrero Fındık olarak Değerli Tarım uygulamaları dahilinde pek çok sosyal proje yürütüyoruz. TOÇEV'le birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Bugün benim gelecek benim projesi” de bunların en önemlilerinden biri. Bu proje ile geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklara ve gençlere ulaşarak, gelişimlerine katkıda bulunmak ve kendi yaşadıkları bölgelerinde de bir gelecek olduğunu göstermek istiyoruz. Henüz projenin başındayız. Önümüzdeki yıllarda artan bir ivme ile daha fazla gence ve çocuğa ulaşarak, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

"Proje amacına uygun olarak ilerliyor”

TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş ise TOÇEV olarak “Okumak her çocuğun hakkıdır” sloganı ile bu yola çıktıklarını aktardı. Çocukların, eşit koşullar içinde eğitim almalarını ve eşit haklara sahip olmalarını amaç edindiklerini ifade eden Mermertaş, projenin amacına uygun bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, “Bu sene 25. yılımızı kutlayacağız ve bu senin mottosunu ‘Çocuk işçiliği' konulu olarak seçmeyi tercih ettik. Tamda bu kapsamda 3 bin 944 öğrenciye ulaştığımız ‘Bugün benim gelecek benim' projemiz bu yılın amacına uygun olarak ilerliyor. Projemiz içinde yaptığımız ölçümleme çalışmalarında çok güzel geri dönüş aldık ve bunları sizinle paylaşmak istedik. Yeni dönem çalışmalarımızda eğitim verdiğimiz okullara tekrar geri dönerek farklı ölçümleme çalışmaları ile projemize devam ediyor olacağız. Çocuklarımızın proje kapsamında öğrendiklerinin ailesine ve ülkemize değerli katkılar sunacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Projenin amacı

Proje'nin ilk bölümü, 11-14 yaş arası çocukların, kendilerini tanımaları, hakları ve sınırlarını kavramalarını sağlayan, psikososyal atölye çalışmalarını içeriyor. Katılımcı çocuklar, aldıkları eğitim çerçevesinde, önce kendilerinin sonra da diğer çocukların ve arkadaşlarının, aynı haklara sahip olduğu konusunda bilinç sahibi oluyorlar. İkinci bölümdeyse, 15-17 yaş arasındaki gençlere, gerçekçi gelecek hedefleri belirlemeleri ve yeteneklerine uygun, doğru meslek seçimleri yapabilmeleri için destek olmak amaçlanıyor. Gençler aldıkları eğitimlerle, hem yaşadıkları bölgenin mevcut geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği, hem de bu alanlarda profesyonel olarak çalışabilecekleri konusunda farkındalık kazanıyor.

Toplantıda ayrıca proje kapsamında yapılan saha çalışmaları sonucunda bu güne kadar 3 bin 944 öğrenciye ulaşıldığına dikkat çekilerek, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın ile basın mensuplarının katıldığı toplantı, projenin faydalarının anlatılması, sunum gösterileri ve soru cevap şeklinde devam etti.