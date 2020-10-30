Feyzi: "İhtiyaç hali dışında pazara fındık indirmeyelim"

Fındık üreticisi ve fındığa yatırım yapmış esnafa seslenen Ali Feyzi, “Doların yükselişi karşısında 30 TL'nin altında olmaması gereken ürünümüze hep birlikte sahip çıkalım. Asla ihtiyaç haricinde ürünümüzü pazara indirmeyelim. İhraç ürünü olan fındığımızı türlü oyunlarla ucuza olmak isteyenlere karşı, gereken dersi verelim” diye konuştu.