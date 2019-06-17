İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Feyzi: “Kahverengi altınımıza hep birlikte sahip çıkacağız”

Fındık bahçelerini gezerek incelemelerde bulunan Fatsa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Feyzi, “Kahverengi altınımıza hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.


Başkan Feyzi incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Yeni sezon öncesi bahçelerimizi gezdik ve daldaki fındığımıza baktık. Bölgemizin ana geçim kaynağı olan fındığa çok önem veriyoruz. Bahçelerimizde yaptığımız incelemelerde bazı fındık alanlarında bahçe temizliğinin yapılmadığını gördük. Kaliteli ve randımanlı fındık mahsulü için gerekli bahçe temizliklerinin ve ilaçlamanın yapılması gerekmektedir. Bölgemizin kahverengi altınının 2019 yılında tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.