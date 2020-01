Feyzi: "Modern tarıma yönelmeliyiz"

Fındık fiyatlarında ki istikrarsızlıkta kalitesiz üretim yüzünden olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli üretim olursa fiyatlarda bu duruma göre daha iyi olur” dedi.

Ali Feyzi yaptığı açıklamada, “Rekolte olduğu zaman Fatsa ilçemizde 35 bin ton fındık üretimi gerçekleşir. Fatsa ve bölgesinin ekonomik olarak ana geçim kaynağı fındıktır. Ekonomi olarak da Fatsa ilçemiz arkasında bulunan 6 ilçeye hizmet verdiği için diğer ilçelere göre ekonomi anlamında ileri seviyededir. Fatsa ilçemiz bu diğer ilçelere ev sahipliği ve ağabeylik yapar konumdadır. Fındık çok olduğu zaman Fatsa yaşayan herkes çok rahatlar. Bu yılda çok şükürler olsun fındıkta rekolte de fiyatta istenilen seviyededir. Global bir krizin yaşandığı son zamanlarda fındığın bölgemize kattığı ekonomik katkı herkese can suyu gibi gelmiştir. Üreticilerimiz her geçen yıl daha modern bir tarıma yönelerek ürününe daha fazla sahip çıkıyor. İyi tarım uygulamaları ile bölgemizde artık her mahsul kaliteli yetiştiriliyor. Bundan 10 yıl sonra her şey daha bilinçli ve üretimi daha etkili bir şekilde olacak. Kaliteli üretim için kesinlikle modern tarıma geçmeliyiz. Fındık fiyatlarında ki istikrarsızlıkta kalitesiz üretim yüzünden olduğunu söyleyebilirim. Kaliteli üretim olursa fiyatlarda bu duruma göre daha iyi olur” diye konuştu.