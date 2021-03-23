Fidanlara ilk can suyu miniklerden

Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Yüksel önderliğinde "Olumsuz Dünya da Olumlu Çocuk" projesiyle, çiçek, kaktüs, yeşil soğan, kabak, limon çekirdeğini toprakla buluşturarak farkındalık oluşturdu.

Ünye Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan olumsuzluklara rağmen, çocukların dünyasında iyi etkiler bırakmayı amaçlayan sanatı, doğayı ve çevre duyarlılığını içine alan toprağa dokunma projesini hayata geçirdi. Öğretmenleri Ayşe Yüksel'in desteğiyle hazırlanan projede 35 adet saksı tohumu toprakla buluşturuldu.

"Projemizi yurt içi ve yurt dışından yürütüyoruz"

Projenin Türkiye'den ve Avrupa'dan da ortaklarla yürüttüklerini söyleyen Ünye Atatürk İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Ayşe Yüksel, "Bu yıl okul idarecilerimizle beraber Olumsuz Dünya da Olumlu Çocuk (Negative World Positive Child) projemizi tasarlamayı düşündük. Pandemi nedeniyle dünya genelinde negatif yaşayan çocuklarımızın, okullarının kapalı olmasından dolayı olumsuz düşünmelerini engellemek istedik. Bu olumsuzluklar içerisinde, çocuklarımızın dünyasında olumlu etkiler yaşatabilmek için sanatı, doğayı ve çevre duyarlılığını içine alan her aya bir iyilik, bir konser, canlandırma, boyama ve şimdiki etkinliğimiz olan toprağa dokunma projemizi hayata geçirdik. Çocuklarımıza bu kadar olumsuz durumlar arasında olumlu yaşantılardan öğretmeye çalışıyoruz. Okullarımızın da açılmasıyla beraber online devam eden etkinliklerimizi birebir yapıyoruz. Projemizi Türkiye geneli, yurt dışı ve Ünye'den 5 öğretmen ile yürütüyoruz" dedi.

Ünye Atatürk İlkokulu Müdürü Ertan Gül, "Bu negatif dünyada pozitif çocuk yetiştirme amaçlı bir proje yürütüyoruz. Çocuklarımız şimdide çiçeklere can vererek pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalıştılar. Tabii, okulumuzda genel olarak 10 adet daha proje yürütüyoruz" diye konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Sevgi Yılmaz Döngel ise, "Bu sene Ayşe Yüksel hocamızla beraber öğrencilerin okuldan uzak kaldıkları dönemde bir proje tasarladık. Türkiye'nin çeşitli illerinden öğretmen ve öğrencilerimizle beraber uzaktan eğitimle bir araya geldik. Okulumuzda ise çocuklarımızın bir çiçeğe hayat vermesine şahit olduk" şeklinde konuştu.