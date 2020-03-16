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Figen Çakmak'ın acı günü

Ordu Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak’ın babası Hacız Haki Ünlü vefat etti.

Ordu Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın babası Hacız Haki Ünlü vefat etti.


Ordu'da 16 yıldır yayın yapan Haberci Gazetesi sahibi Figen Çakmak'ın babası Hacız Haki Ünlü, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hacı Haki Ünlü Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


Cenaze namazına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı.

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