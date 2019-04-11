Fındığın yol haritası belirleniyor

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bir bölümünü elinde bulunduran Türkiye'de fındığın yol haritası, en çok fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da belirlenecek.

Fındık sektöründe 13 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin organizasyonu ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla düzenlenen Ulusal Fındık Çalıştayı Ordu'da başladı. İki gün sürecek olan Ulusal Fındık Çalıştayı'nın ikinci günü olan 12 Nisan Cuma günü oturumuna Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.

Çalıştayda, katılımcıların görüşleri doğrultusunda fındığın mevcut durumu analiz edilerek sorunlara kısa, orta ve uzun vadeli kalıcı çözümler getirilmesi hedefleniyor. Çalıştayda ayrıca bölge insanının temel geçim kaynağı olması ve ülke ekonomisine sağladığı katkı bakımından stratejik bir ürün olan fındığın, üretim açısından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, mevcut durumun gözden geçirilerek kamu ve özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanması amaçlanıyor.