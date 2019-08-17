Fındık bahçelerinde görülen yılanlar korkutuyor

Ordu'nun ilçelerinde fındık bahçelerinde görülen yılanlar, hasat için bahçelerde olan vatandaşları korkutuyor.

Son 3 yıldır bölgedeki yılan popülasyonun fazla olması fındık üreticilerini bahçelerde tedirgin ediyor. Fındık sezonu nedeniyle bahçelerde olan üreticileri bölgede sık rastlanan yılanlar tedirgin ediyor.

Fındık topladıkları esnada çok sayıda yılanla karşılaştıklarını ifade eden Ahmet Yeni isimli fındık üreticisi, “Fındığımızı toplamaya devam ediyoruz. Son yıllarda bahçelerimizde çok sayıda yılanla karşılıyoruz. Eskiden kör yılanlar vardı ama son iki yıldır daha büyük ve farklı türdeki yılanlarla karşılaşıyoruz. Tedirginiz diyebilirim” dedi.