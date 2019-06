Fındık dalından ‘ok ve yay' yarışması

Ordu'da, fındık dalından makine kullanılmadan el ile üretilen ‘ok ve yay' yapımı yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen yarışma kapsamında, tamamen el yapımı olan ve fındık dallarının kullanıldığı yay ve ok yapımı yarışması düzenlendi. Yarışmacıların, kendi elleriyle yaptıkları ve motiflerle süsledikleri yay ve oklar, jüri tarafından incelendi. Bu yıl ilki düzenlenen yarışmada, insanların küçük yaşlarda oynamak için fındık bahçelerinde yaptıkları yay ve ok, yeniden hatırlatıldı.

Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlere ve çocuklara ata sporu olan okçuluğu, geleneksel bir etkinlikle sevdirmeyi amaçladıklarını aktardı. Yarışmada, fındık dalından yapılan ok ve yayların puanlamaya alınacağını ifade eden Genç, “Ordulu olup fındık dalından ok ve yay yapmayan yoktur. Nesilden nesle bu geleneksel olarak devam etmektedir, herkesin ok-yay yapım çalışması olmuştur. Bizler de Türkiye şampiyonasının tanıtımı yaparken, böyle bir etkinlik yapmaya karara verdik. Bugün Ordu'nun farklı ilçelerinden gençlerimiz kendi el emekleri ile yaptıkları ok ve yayları getirdiler. Burada dereceye girmek önemli değil, katılım sağlamak. Burada bir tek fabrikasyon olan ok ve yaylara puanlama tutulmayacak. Onları da kendi aralarında jürimiz değerlendirecek. Yarışma geleneksel olduğu için el emeği ile yapılan ok ve yaylar puanlamaya alınacak. Burada önemli olan yıllardır devam eden geleneği sürdürmek. Bununla birlikte gençlerimizi ata sporumuz olan okçuluğa yönlendirmek” dedi.

Yarışmaya katılanlar ise ok ve yayları kendi elleriyle yaptıklarını, dereceye girmek için çabaladıklarını belirttiler.

Programda, jürinin puan verdiği ve dereceye giren ok ve yayların sahiplerine çeşitli hediyeler verilirken, katılımcılara ise madalya takdim edildi. Yarışma, katılımcıların deneme atışları ile son buldu.