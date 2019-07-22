Fındık hasadı hazırlıkları

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kadınlar yaklaşan fındık hasadı öncesi hazırlıklara hız verdi.

Fatsalı kadınlar yaklaşan fındık ayı nedeniyle hazırlıklarını sürdürüyor. Bolaman Mahallesi'nde kurdukları ve tamamen el becerisi ile imece usulü ile birbirlerine yufka, erişte, börek ve çeşitli hamur işleri açan kadınlar hazırlıklarını tamamladılar.

Büyük uğraşlar sonucu yapılan yufkalar, fındık ayında bahçede çalışan üreticilerin sofralarına farklı lezzet katıyor. Her fındık ayı öncesinde bu hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Hatice Yılmaz, “Ramazan, bayramlar ve fındık ayı öncelerinde mahallede kadınlar toplanarak yufkaları açıyoruz. Sabahın erken saatlerinde işe başlıyoruz ve herkesin ihtiyacı olan yufkaları açıyoruz” dedi.