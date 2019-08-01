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Fındık hasadı: Türkiye, Azerbaycan Gürcistan Tarım Bakanları katılıyor

Doğu Karadeniz’de fındık hasadının başlayacağı 6 Ağustos tarihinde Ordu’da düzenlenecek fındık hasat törenine Azerbaycan ve Gürcistan Tarım Bakanları da katılacak.

Doğu Karadeniz'de fındık hasadının başlayacağı 6 Ağustos tarihinde Ordu'da düzenlenecek fındık hasat törenine Azerbaycan ve Gürcistan Tarım Bakanları da katılacak.


6 Ağustos 2019 Salı günü resmi olarak başlayacak olan fındık hasadının töreni Türkiye ve dünyanın en fazla fındık üretilen ili Ordu'da gerçekleştirilecek. Törene dünya fındık üretiminin yüzde 80'nini gerçekleştirilen Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Tarım Bakanları katılacak. Buna göre törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili hasat törenini Ordu'dan başlatacaklar.

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