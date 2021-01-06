Fındık ihracatı azaldı

2020 yılında fındık ve mamulleri sektöründe ihracatı azalan sektörler arasında bulunduğunu belirten KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2020 yılında 280 bin 924 ton iç fındık karşılığında 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar fındık ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti. Sevinç, “2019 yılındaki ihracatın 319 bin 772 ton iç fındık karşılığı 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, miktar bazında yüzde 12 seviyesinde 38 bin 848 ton iç fındık, döviz girdisinde ise yüzde 4 seviyesinde 83 bin 428 dolar azalış olduğu görülmektedir” dedi.

4 aylık ihracatta da azalma var

Sevinç, ihracat sezonu itibariyle bakıldığında yine azalma gösterdiğini belirterek şu bilgiyi verdi:

“Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz ve 1 Eylül itibariyle başlayan 2020-21 fındık ihracat sezonunun Eylül-Aralık ayları arasında 106 bin 706 ton iç fındık karşılığı 732 bin 836 dolar fındık ihracatı gerçekleştirildi. 2019-20 sezonu aynı dönemindeki ihracatın 168 bin ton iç fındık karşılığı 1 milyon 89 bin dolar olduğu dikkate alındığında, miktar bazında yüzde 36.4 seviyesinde 61 bin 296 ton iç fındık, döviz girdisinde ise yüzde 32.7 seviyesinde 356 bin 880 dolar azalış olduğu görülmektedir.”

“Fındık stok ürün olarak algılanıyor”

Sevinç, fındık ihracatında meydana gelen azalmayı şöyle değerlendirdi:

“Fındık ve mamulleri sektörü, tarımsal ürünler arasında ihracatı en fazla azalış gösteren sektörler arasında bulunmaktadır. Bu sonuç kabul etmekte zorlandığımız ve büyük üzüntü duyduğumuz bir durumdur. Ancak böyle bir sonuçla karşı karşıya geleceğimiz yönünde daha sezon başlamadan gerekli uyarılar İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmakta idi. Fındığın arz talep dengesi gözetilmeden spekülatif bir stok ürünü olarak algılanması ülkemiz, bölge istihdamı ve fındığın tüm paydaşları açısından hiçbir zaman faydalı olamaz. Pandemi ve dünya ekonomik şartlarının kısa bir sürede düzelmesi ile ihracatımızın tekrar artacağı yönünde umut ve gayretlerimizi koruyoruz.”