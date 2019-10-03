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Fındık ihracatı hızlı başladı

2019-2020 fındık ihracat sezonunun ilk dönemi olan eylül ayında yapılan fındık ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 122 artış gösterdi.


Karadeniz Fındık Mamulleri İhracatçılar Birliğinden (KFMİB) edinilen bilgiye göre, 2019 yılı Eylül ayında 46 bin 105 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında ise 296 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Bir önceki sezon eylül ayına göre miktar bazında yüzde 87, döviz geliri bazında ise yüzde 122 artış gerçekleşti.



Çin'e fındık ihracatı arttı


Öte yandan KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatın önemli bir artış trendine girdiğini belirtti. Sevinç, “Geçen yıl Eylül ayında 512 ton/iç olan fındık ihracatı yüzde 300 oranında artış göstererek 2019 yılı Eylül ayında 2 bin 46 ton iç fındık olarak gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti, dönem bazında en fazla fındık ihraç edilen 4. ülke konumuna geldi” dedi.

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