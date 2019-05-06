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Fındık ihracatından 8 ayda 1,2 milyar dolar gelir

Dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye, 2018-2019 sezonunun 8 ayda 210 bin 927 ton fındık ihracatı gerçekleştirdi ve karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağladı.


Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-30 Nisan 2019 döneminde, kentali (100 kg) 638 dolardan işlem gören fındık ihracatının 8 aylık dönemde 210 bin 927 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 224 milyon 151 bin 339 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.


Geçen sezonun aynı döneminde, 215 bin 38 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 359 milyon 522 bin 318 dolar gelir elde edilmişti.

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