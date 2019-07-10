Fındık işçiliğinde reform

Ordu'da her yıl fındık hasat döneminde yurdun değişik bölgelerinden ve komşu ülkelerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanan fındık işçiliğine düzenleme geliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'ya il dışından fındık toplamak için gelen işçi gruplarına ağustos ve eylül aylarında yaklaşık 45 milyon lira ödendiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. İlk etapta Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş. iştirak şirketini kurduran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şirketin faaliyet alanına fındığı da ekledi. Ardından bir gıda firmasından Bilkent Üniversitesi mezunu Asım Suyabatmaz'ı Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesine ‘danışman' olarak transfer eden Güler, fındık bahçelerinin bakımı, ilaçlanması, temizlenmesi ve hasadının şirket tarafından düzenli ve usulüne uygun toplanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağladı.

Fındık işçiliği şirketleşiyor

Danışman Asım Suyabatmaz'ın bir süredir üretici, sanayici ve ilgili temsilciler ile gerçekleştirdiği çalışma ve görüşmeler son aşamaya geldi. İlk etapta pilot bölge olarak belirlenen Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmaya göre 15'er kişilik ekipler oluşturulacak. Bu ekipler Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi A.Ş.'ye bağlı olarak sigortalı olarak çalışacaklar. Fındık hasadı yaptırmak isteyen bahçe sahibi işveren olarak bu şirket ile anlaşma imzalayacak. Bu anlaşmaya göre, ekipler fındığı hasat ettikten sonra ödemesini şirkete gerçekleştirecek. Şirket işçilere iş bittikten sonra ödemesini peşin olarak gerçekleştirecek. Fındık işinde çalışmak isteyen kişiler, ağustos ve eylül ayında yapılacak hasadın ardından bahçe temizleme, ot biçme gibi işlere de başvuru yapabilecek. Bahar aylarında fındık bahçelerinin temizlenmesi, otların biçilmesi, ilaçlanması gibi hizmetler söz konusu şirket tarafından gerçekleştirilecek.

Başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Fındık işçiliğinde çalışmak isteyenler başvurularını 17 Temmuz'dan itibaren yapabilecek. Başvurular Altınordu ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Danışma Ofisine, Ünye ilçesinde ORMEK binasındaki ofise, Fatsa ilçesinde ise Kültür Sarayında oluşturulan başvuru ofisine yapabilecekler.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçtiğimiz günlerde bir toplantıda bu konuya dikkat çekerek, “Bizim hesaplamalarımıza göre Ordu'da fındık toplamak için 45 trilyon (milyon) lira harcanıyor. Biz kahvede otururken 45 milyon Ordu'dan başka yere gidiyor. Bu büyük bir miktar. Bunun bir çalışma yapıyoruz. Fındık bilimsel olarak nasıl toplanır ona çalışıyoruz. Fındığın bakımını, bahçelenmesini ve toplamasını biz yapacağız. Bunu bir şirket olarak düşünebilirsiniz. Bu sene pilot uygulamalarını Altınordu, Fatsa ve Ünye'de yapacağız. Başarılı olursak geliştireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.