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Fındık manavlarının yoğun mesaisi başladı

Ordu’da özellikle yüksek kesimlerde fındık hasadı devam ederken, ürünlerini kurutan üreticiler manavların yolunu tuttu.

Ordu'da özellikle yüksek kesimlerde fındık hasadı devam ederken, ürünlerini kurutan üreticiler manavların yolunu tuttu. Yoğun bir şekilde fındık mesaisi başlayan manavlar, kimi zaman günlük 20 tona kadar fındık alımı yaptıklarını söyledi.


Ordu'da, sahil kesimleri için resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı, özellikle yüksek kesimlerde halen devam ediyor. Bazı üreticiler, açıklanan resmi tarihten önce bahçelere girerek, mahsullerini hasat etti. Havaların da çoğunlukla güneşli devam etmesi, üreticilerin patoz ile ayıklattıkları fındıkların kurumasını sağladı. Ürünlerini çuvallara dolduran üreticiler, fındık manavlarının yolunu tutarken, manavlarda ise yoğun fındık mesaisi başladı. Kimi zaman sabah saatlerinden gece yarılarına kadar fındık alımını sürdüren manavlar, kimi zaman 20 tona kadar alım yaptıklarını belirtti.


Fındık manavlar, fındığın kalitesine ve randımanına göre fiyatların artış gösterdiğini belirttiler.

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