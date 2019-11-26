Fındık timleri 20 günde 400 örnek bahçe oluşturdu

Ordu'da, ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' kapsamında, 20 günde toplam 400 örnek fındık bahçesi oluşturuldu.

Ordu Valiliği, il ve ilçe tarım orman müdürlükleri ile ziraat odaları tarafından uygulanan “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında 20 günde 400 adet örnek fındık bahçesi oluşturuldu. Başarılı şekilde devam eden proje ile birlikte Ordu'nun ana ürünü ve en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındıkta verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte 125 bini aşkın fındık üreticisi olduğunu belirtti. Dünya fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye'nin fındık üretiminin ise yaklaşık yüzde 35'inin karşılandığı Ordu'da doğru uygulamaları yaygınlaştırarak verim ve kaliteyi artırmak adına çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Proje kapsamında il ve ilçe müdürlüklerimizde ve ziraat odalarımızda görevli teknik personeller ile oluşturduğumuz timler vasıtasıyla ilimiz genelinde 670 mahallede toplam 2 bin 10 adet örnek fındık bahçesi oluşturmayı planlıyoruz. Bahçelerin budanmasında ve bakım işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanlar Valiliğimize bağlı YİKOB tarafından karşılanmıştır” dedi.

Örnek bahçe uygulama timlerimiz tarafından 20 günde 400 adet örnek fındık bahçesi oluşturulduğunu vurgulayan Yılmaz, “Proje kapsamında oluşturulan timlerimiz Kasım ayı itibarıyla sahaya inerek ilimiz genelinde yoğun bir şekilde budama işlemlerine başladılar. Bu süreçte timlerimiz 20 günde 400 adet örnek fındık bahçesi oluşturdu. Proje ile birlikte hedefimiz olan 2 bin 10 adet örnek bahçeyi 2020 yılı mayıs ayına kadar oluşturmayı planlıyoruz. Oluşturduğumuz örnek bahçeler üreticilerimize örnek olacak böylelikle fındık üretiminde geleneksel uygulamaların yerine tekniğine uygun üretim yapılacak ve yanlış budama ile verimden düşmüş fındık bahçeleri yeniden verimli hale getirilecek” diye konuştu.

Yılmaz ayrıca, projede emeği geçenlere teşekkür etti.