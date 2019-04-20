Fındık üreticileri bilgilendiriliyor

Fındıkta külleme hastalığı ile ilgili çiftçi eğitim ve toplantılarını ilçedeki her mahallede belli zamanlarda yapan ekipler üreticilere küllenme hastalığı ile ilgili bilgiler aktararak bu hastalıkla ilgili mücadeleyi anlattılar.

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri, üreticilerin başta kültürel mücadele olmak üzere zorunlu durumlarda ise ilaçlı mücadelelere başlaması gerektiğini vurguladılar. Ziraat Mühendisleri, "Fındıkta küllenme hastalığından korunmak için doğru budama, gübreleme, hastalık konukçusu bitki artıklarının bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Hastalıkla etkin bir mücadele için kaplama ilaçlamanın şart olduğu belirtmek istiyorum. Yine bir önceki yıl hastalık görülen alanlarda belirtiler ortaya çıkmadan koruyu ilaçlama yapılması gerekiyor. Bu konularda üreticilerimiz dikkatli olmalı" dediler.