Fındık üreticileri ödüllendirildi

Ordu Valiliği himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odaları iş birliğinde düzenlenen ‘Fındık Üreticileri Yarışıyor' adlı yarışmada dereceye giren çiftçilere ödülleri verildi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen ödül töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, “Fındık bu şehrin geleceğidir. Hal böyleyken fındık bahçelerimizin yaşlı olması, üreticilerimizin budama, gübreleme ve zirai mücadele konularında eksik bilgi ve yanlış uygulamaları neticesinde ortalama dekara 90-100 kg verimlerden bahsedebiliyoruz. Oysa aynı bahçelerde doğru teknik ve uygulamalarla bu üretimi en az 2 katına çıkarmak mümkün olabilmektedir. Üreticilerimizin doğru bilgi ve uygulamaları öğrenmeleri konusunda tüm imkânlarımızla çalışmalar yapmaktayız. Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi kapsamında ilçemizin her mahallesinde örnek fındık bahçeleri oluşturarak üreticilerimizde farkındalık oluşturuyoruz. Eğitim çalışmalarına da önem veriyoruz, 2019 yılında başta fındık yetiştiriciliği olmak üzere çeşitli tarımsal konularda 95 eğitim çalışması ile mahallinde 1292 çiftçiye ulaşılmıştır” dedi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise, “Fındığın Ordu için Karadeniz için ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünya fındığının bir başına Ordu fındıkta yüzde 25 üretiyor. Verim ve kaliteye baktığımızda kalite konusunda sıkıntımız yok ama verim noktasında ciddi eksiklerimiz olduğunu görüyoruz. İspanya'dan İtalya'dan örnek vermek istemiyorum. Dünya fındığının tek başına yüzde 25'ni üreten Ordu'dan örnek vermek istiyoruz. Artık dünya Orduyu konuşsun. Çok güzel arazilerimiz var. Bugün il genelinde ziraat odaları ile yaptığımız çalışmalarda bu şehirde de 300-350 kilogram dekara ürün alınabildiğini herkese göstermiş olduk. Valiliğimiz himayesinde 2 bin 500 üzerinde bahçe yaptık ve bu bahçelerde verim 300-350 kilograma ulaştı. Bu Ordu adına ülkemiz adına mutlu eden sevindiren bir olay. Projelerimiz devam ediyor. Hiç ara vermeden fındık üreticileri yarışıyor yarışması düzenledik. Tabii ki yarışmanın birincisi olacak ama biz burada yarışmada birinci seçmekten ziyade amacımız bir eğitim organizasyonu gerçekleştirmekti. Bu amaçla bugüne kadar yaptığımız çalışmaları taçlandırmak amacıyla üzerine yenisini koymak eğitim organizasyonumuzu daha iyi yerlere taşımak adına üreticilerimizi bilinçlendirmek adına bu organizasyonu yaptık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren fındık üreticilerine ödülleri verildi.