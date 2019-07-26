Fındık üreticisi 6 Ağustos'ta bahçede

Ordu'da 2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihleri, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Ordu Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Ordu'da fındık hasadının 6 Ağustos tarihinde başlaması uygun görüldü.

Buna göre Ordu ve ilçelerinde fındık hasadına sahil kesiminde 6 Ağustos, orta kesiminde 10 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 15 Ağustos tarihlerinde başlanacak.

Bu arada fındığın pazara indirilmesi tarihi ise hasattan 7 gün sonra olarak belirlendi. Fındık hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesine ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Aydın Güler, “Bölgemizde yetişen, ülkemiz için önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip fındık ürününün hasat ve ihraç tarihleri Komisyonumuz tarafından belirlenmiştir. Fındık üreticilerimize bol ve bereketli hasat dönemi dileriz” dedi.