Fındık zararlıları ile mücadelede seferberlik

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü ve Karadeniz Bölgesi'nin önemli ve vazgeçilmez gelir kaynaklarının başında gelen fındıkta, verim ve kaliteyi arttırmak amacıyla hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi gerektiği açıklandı.

Konu ile ilgili Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkanları Edip Sevinç ve Ali Haydar Gören imzası ile yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada mevcut dikili alanlarda yapılacak uygulamalarla fındıkta üretimin, dolayış ile de elde edilecek gelirin daha fazla artırılabileceği belirtilerek, “Çünkü her ne kadar dünya fındık üretim ve ihracatında lider olsak da, konu verimlilik olunca maalesef bulunduğumuz yer hiç iç açıcı görünmemektedir. En büyük üretici konumundaki ülkemizde verimlilik dekar başına ortalama 80-90 kg'dır. Ama bu rakam İtalya'da 150 Kg, ABD'de 285 Kg, Gürcistan'da 180 Kg, Şili'de 225 Kg ve Azerbaycan'da 130 Kg civarındadır” denildi.

Laboratuvar ortamında fidan üretimi

Bu dezavantajlı durumun farkında olan fındık sanayici ve ihracatçıların, bir yandan ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunurken diğer yandan da verimliliği yükseltecek çabalarda bulunmanın görev sayıldığı belirtilen açıklama da şu görüşlere yer verildi:

“Değişmez hedefimiz olan artan dünya fındık tüketimini Türkiye orjinli fındıklarla karşılamak ve rakiplerimize üstünlük sağlamak ancak bu yolla mümkün olacaktır.

Büyük bir memnuniyet ve gururla ifade etmek isteriz ki bu yoldaki en büyük çalışmamız; Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde fidan üretimi için doku kültürü laboratuvarı kurulmasını sağlamak olmuştur. Hem üretici taleplerini karşılayacak, hem de bilimsel çalışmalara yön vererek yeni fidan ihtiyacının, laboratuvar koşullarında yapılması ve hastalıklardan ari ve zirai dona dayanıklı fındık fidanı üretiminin yaygınlaştırılması burada temin edilecektir.”

Verim ve kalite artırımı konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak, çiftçilere, budama, bahçelerin gençleştirilmesi, hastalık ve zararlılar ile mücadele konusunda yerinde eğitimler verildiği de hatırlatılarak TÜBİTAK ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile bölge üniversiteleri tarafından yürütülen bilimsel projelere maddi ve manevi anlamda destek sağlandığı da vurgulandı.

İhracat pazarı 150 ülkeye yükseldi

Açıklamada, üreticilerin son yıllarda gerek rekoltenin artması, gerekse kalitenin yükselmesi ile kendini gösterdiği ifade edilerek şöyle devam edildi:

“Bu bağlamda, fındık üretim alanlarımızda en sık rastlanan zararlılar olan ‘Fındık Kurdu' ve ‘Fındık Yeşil Kokarcası' ile son yıllarda yaygın bir hastalık olan ‘Külleme' başta olmak üzere bitkisel zararlı ve hastalıklara karşı doğru bilgi ve yöntemlerle ve özellikle doğru zamanda mücadele edilmelidir. Bu mücadele verimliliğin artırılmasını sağlayacak ve ülkemizin dünya fındık üretim ve ihracatındaki lider konumunu korumasına da önemli katkıda bulunacaktır.

Fındığın yüzde 90'nı 150'nin üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir. Fındıktan azami faydanın sağlanması için üzerine düşen vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan fındık sanayici/ihracatçıları, verim ve kalitenin artırılması için her zaman elini taşın altına koyması gerektiğinin de bilincindedir. Bu konudaki projelerin desteklenmesi sürdürülecek, gerek fındık üreticilerine, gerekse devletimizin ilgili kuruluşlarına yardımcı olma sürdürülecektir.”

Topyekun mücadele

Fındıkta verimliliğin ve kalitenin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, ihracatçı birliklerinin, 2019'daki gibi bu yıl da fındık üretilen tüm il ve ilçelerdeki üreticilere ulaştırılmak üzere, zararlılar ve hastalıklarla mücadele için toplam 600 bin bilgilendirme broşürü ile 2 bin adet afişin dağıtılmaya başlandığı da belirtildi.

Açıklamanın son bölümde ise, son 10 sezonda Türkiye'ye net 20 milyar dolar döviz girdisi sağlama başarısı gösteren fındık sanayici-ihracatçılarının bu seferberlik ile başta üreticiler olmak üzere tüm paydaşlara ve ihracata olumlu katkıda bulunmasının beklendiği ifade edilerek, hastalık ve zararlılara karşı topyekün bir mücadele beklenildiği de kaydedildi.