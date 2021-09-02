Fındıkta 2 milyar dolarlık ihracat

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini, ihracatının yüzde 70'ini elinde bulunduran Türkiye, fındık ihracatından 2 milyar dolar döviz girdisi sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki sezonda, 292 bin 439 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Bu ihracattan 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar elde edildiği ifade edilen açıklamada, yeni sezonun ihracatçılar, üreticiler ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.