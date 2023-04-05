Fındıkta bilinçli gübre kullanımı verimi ikiye katladı

Ordu'da örnek fındık bahçelerde bilinçli gübre kullanımı verimi ikiye katladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi' çerçevesinde Kabataş ilçesindeki örnek bahçe çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Sonel, fındığın ekonomiye daha çok katkı sağlaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Vali Sonel, Ordu Valiliği'nin desteği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ziraat odaları işbirliğinde 3 bin örnek bahçeden biri olan Kabataş ilçesinde Dürdane Kaval'a ait bahçede gübre uygulamasını gerçekleştirdi ve beraberinde, Kabataş Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte fındık bahçesinde gübre atımı ile ilgili ziraat mühendislerinden bilgi aldı.

Fındık yetiştiriciliğinde bitkinin normal gelişimini sürdürebilmesi, bol ve kaliteli ürün vermesi için kontrollü ve dengeli bir gübreleme yapılması gerektiğinin önemine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, “Türkiye, fındık üretiminde dünya birincisi. Ülkemizde fındık üretiminde de Ordu ilk sırada yer alıyor. Bu yıl 240 bin ton fındık üretimi oldu. Kabataş ilçemizde Dürdane teyzemizin fındık bahçesinde gübreleme faaliyetlerine eşlik ettik. Sahil kesiminde gübre atım işleri bitti ancak iç kesimde tomurcuklar daha yeni oluşuyor” dedi.

Konuşmasında azotlu gübre atmanın önemine dikkat çeken Vali Sonel, Dürdane Kaval'ın bahçesinde yapılan toprak tahlilinde ocak başına 1,5 kilogram azotlu gübre tespit edildiğini belirterek, tomurcuklanmanın olduğu bu dönemde 750 gram gübrenin şimdi, 750 gramın ise mayıs ayı sonunda atılacağını böylece fındıkta verim ve kalitenin artacağını ifade etti.

Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bölgeye büyük desteği olduğunu ifade ederek, “Çok değerli İl Tarım ve Orman Müdürümüz ve personelinin özellikle örnek fındık bahçeleri kurmak konusunda emekleri büyük. 3 binin üzerinde örnek fındık bahçeleri kuruldu. Dönüme 250-300 kilo veren bahçelerimiz bulunuyor. Amacımız, Ordu ile özdeşleşen, olmazsa olmazlarımızdan, değerlimiz olan fındığın yöremizde ekonomiye daha çok katkı sağlaması, daha çok ihracat olması ve çiftçimize daha çok gelir getirmesidir” diye konuştu.

İkiye katladı

Dürdane Kaval ise 6 dönüm yerde 600-700 kilo fındık alırken şimdi yeni gübre uygulamasıyla birlikte 1.3-1.4 ton fındık aldıklarını söyleyerek, Vali Tuncay Sonel'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.