Fındıkta küllenme hastalığı uyarısı

Son yıllarda fındıkta görülmeye başlanan hastalıklar arasında bulunan küllenme hastalığına karşı üreticileri uyaran Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, söz konusu hastalığın belirtilerinin ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde gösterdiğini hatırlattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hastalığın rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayıldığı kaydedilerek, “Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir” denildi.

Küllenme hastalığının sıcaklıkların ani artmasına bağlı olarak Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlandığı belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

“Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden önce, çotanak bağlama döneminde, ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır. İlaçlamada sırt pülveriztörü mekanik, motorlu veya hidrolik bahçe pülvarizatörü kullanılmalıdır. İlaçlama tüm bitki yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İlaç etiketi mutlaka okunmalı, tavsiyeli ürüne, kullanma zamanına ve dozuna mutlaka uyulmalıdır. Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı da arıcılıktır. Arıların zarar görmemesi için su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, ilaçlamaların akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca zirai mücadele zamanı gelmeden bir hafta önceden arıcılarımızın arılarını mümkün mertebe 6 km. uzağa yerleştirmeleri gerekmektedir.”