Fındıkta yerli işçi sıkıntısına ‘Hilmi Güler Modeli'

Mehmet Hilmi Güler tarafından 3 yıl önce fındık bahçe sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Ordu'da başlayan fındık hasat sezonunda bu yıl da hem fındık işçileri iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadı hem de fındık üreticisi işçi bulma noktasında sıkıntı çekmedi. Ordu ekonomisi ile istihdama da önemli katkı sunan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' çalışması sayesinde 30 milyon TL gibi bir paranın il dışına çıkması engellendi.

30 milyon lira il ekonomisinde kaldı

Mehmet Hilmi Güler, bahçe sahipleri ile işçilerin buluşturulduğu çalışmanın istihdama önemli katkı sunduğunun altını çizdi. Bugün gelinen noktada sistemde 1772 bahçe sahibi ve 6 bin 849 işçi kaydı olduğunu kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu: “Bu projenin diğer bir özelliği kadınlarımızı istihdama katıyor olması. Sadece bu yıl 20'den fazla oluşturulan kadın gruplarımız var. Bunların her birinde 100'ün üzerinde toplam da ise 1000 kişiye yakın kadın çalışanımız var. Bu önemli bir durum. Her yıl bu sayı artacak ve artması için özel çalışma yapacağız. Ayrıca bu proje sayesinde her yıl ilimizden başka illere giden önemli bir paranın da il içerisinde kalmasını sağladık. Bu sayede sadece bu yıl 30 milyon TL'nin Ordu'da kalmasını sağladık.”

“Proje sayesinde iş buluyoruz, boş kalmıyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediyesinin projesi sayesinde iş bulduklarını aktaran İşçi Ali İnce, projeden oldukça memnun olduklarını belirtti. İşçi Ali İnce, “1 aydır fındık hasadı yapıyoruz. Projeden oldukça memnunuz. Böyle bir proje başlattığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi bizi arayarak bahçelere yönlendiriyor. Bu proje sayesinde iş buluyoruz, boş kalmıyoruz" diye konuştu.

Yıllardır işçi bulma noktasında sıkıntı çektiklerini belirten bahçe sahibi Burhan Güllü de “Her yıl büyük zorluk çekiyorduk. Ancak bu proje başladığı günden bu yana rahatlık var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.