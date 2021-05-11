Fındıkta zararlılar ile mücadele sürüyor

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındık, 2013 yılından bu yana 'külleme' hastalığı ile mücadele ediyor. Üreticiler, külleme hastalığı ve zararlılara karşı bahçelerde önlem alıyor.

Her geçen yıl üründe rekolte düşüklüğüne yol açan hastalık yüzünden fındık üreticisi son yıllarda sorunlar yaşamaya devam ediyor. Fındıkta en önemli hastalıklardan olan ve yaklaşık 8 yıldır mücadele edilen külleme, beraberinde zararlılar ile birlikte ciddi rekolte kaybına yol açabiliyor. Üreticiler, pandemi döneminde daha çok girdikleri fındık bahçelerinde bakımlarını yaparak ilaçlamalarını sürdürüyor.

“Şuanda fındık kurdu ve külleme ile mücadele zamanı”

Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, fındık hasat sezonuna yaklaşık 3 aylık bir süre kaldığını söyledi. Bu süre zarfında, fındık kurdu mücadele zamanının olduğunu ve külleme hastalığı ile üreticilerin mücadele ettiğini kaydeden Şensoy, “Külleme hastalığı coğrafyamızı dövmeye başlamıştı. Onunla ilgili mücadeleler sürüyor. Bu hastalık ve zararlılar fındığımızda hem nitelik hem de nicelik olarak kayba sebep oluyorlar. Bu pandemi sebebiyle üretenlerimiz fındık bahçelerinde geçen yıllara göre daha fazla bakım yapabildiler. Bunlar da bizi sevindiriyor. Dönem olarak fındık kurdu mücadelesi ve külleme ile mücadele yapılabilir” dedi.

“Her bahçeye fındık kurdu ilacı atılmamalı”

“Fındık kurdu ile mücadele zamanı geldi diye tüm üreticilerimiz hemen tüm bahçelerine fındık kurdu ilaçlarını atmasınlar” diyen Ziraat Mühendisi Şensoy, “Çünkü sayım metotları vardır, bu metotları bahçelerinde uygulayarak ona göre atılacağına karar verilecektir. Ancak külleme zaten hangi bölgede mevcutsa, maalesef bir yıl sonra yeniden tekrarlıyor. Amacımız külleme kendini belli etmeden mücadele etmek. Üreticilerimiz bitki koruma ürünleri ile birlikte külleme ile mücadele edebilirler” şeklinde konuştu.

Şensoy, fındıkta gübreleme ve bakımın, zararlı otların temizlenmesinin de faydalı olacağını ve mahsulü rahatlatacağını söyledi.