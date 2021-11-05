FINVER projesi fındıkta verimi arttırdı

ORTAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, proje sayesinde ürün kaybı yaşanan bahçelerde bu düşüşün önüne geçildiğini belirtirken ürün veriminin ise arttığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile gıda ve tarım sektöründe Türkiye'nin en fazla ihracat payına sahip olan fındık ürününde verimliliği artırmak için başlatılan FINVER projesinde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği FINVER projesi, bir yandan miras yoluyla bölünen bir yandan da Ordu ili dışında yaşayanların geride bıraktığı bahçeleri, kiralama yöntemiyle ekonomiye kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalarda üreticilerden 5 yıllığına kiralanan yaklaşık 300 dekar fındık bahçelerinin ziraat mühendisleri eşliğinde dal kesimi, sürgün alımı ve bahçe temizliği çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan proje ile dekar alanda elde edilen ürünlerde artış gözlendiğini belirten ORTAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, proje sayesinde ürün kaybı yaşanan bahçelerde bu düşüşün önüne geçildiğini belirtirken ürün veriminin ise arttığını söyledi. Genel Müdür Sancar Eser, “İlimizde 227 bin hektar fındık arazisi var. Tarım alanlarının ve çiftçilerimizin yüzde 87'si fındık tarımı ile ilgileniyor. Fındık yıllık 3,5-4 milyar dolar ihracat verisiyle en yüksek döviz girdisi olan bir ürün. Tabi biz eskiden kalma alışkanlıklarımızla bahçelerimizde yeteri kadar bakım yapamıyoruz. Bu da hem verimi hem de kaliteyi düşürüyor. Biz bir dekarda 300-350 kilogram ürün alabilecekken, dekar başına 80 kilogram ürün alıyoruz. Bu proje ile birlikte üreticilerden kiraladığımız 300 dekar fındık bahçelerinde ürün artışı var. Buda bize bu projenin ne kadar yerinde bir proje olduğunu gösteriyor. ORTAR A.Ş. olarak önümüzdeki yıllarda da bu projenin sürdürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.