İhlas Haber Ajansı

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Fırtına ağaçları kökünden söktü

Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.


Ünye'de öğle saatlerinde etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşatırken birçok ağaç kökleri ise yerinden söküldü. Fırtına nedeniyle ağaçlardan kopan dal parçacıkları kaldırım ve meydanlarda bir yandan vatandaşlara zorluk yaşatırken, diğer yandan ise bazı bölgelerde ise dal kırılmaları meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan çam ağaçlarından bazıları yan yatarken, sahil kısmında bulunan bazı ağaçlar ise kök kısımlarından söküldü.


Olabilecek bir kazanın önüne geçilmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırılan ve sökülen ağaçlara müdahale etti.

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