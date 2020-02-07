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Fırtına minareyi beşik gibi salladı

Ordu’da fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin beşik gibi sallandığı görüntüler kaydedildi.

Ordu'da fırtına nedeniyle bir caminin minaresinin beşik gibi sallandığı görüntüler kaydedildi.


Ordu'da geçen akşam saatlerinde başlayan ve kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan fırtına, maddi hasara neden oldu. Yüksek kesimlerde saatte 112 kilometre hıza kadar ulaşan fırtına nedeniyle, Çamaş ilçesinde bulunan merkez caminin minaresi de etkilendi. Sert rüzgardan dolayı beşik gibi sallanana minare, çevredekilerin panik yaşamasına neden olurken, o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Çok sayıda bina ve resmi kurumların çatısının uçtuğu, bazı evlerde camların kırıldığı fırtına sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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