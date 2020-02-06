İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtına nedeniyle 15 mezar tahrip oldu

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren fırtına nedeniyle, şehir mezarlığında da tahribat oluştu.

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren fırtına nedeniyle, şehir mezarlığında da tahribat oluştu.


Dün akşam saatlerinde Ordu'da başlayan ve özellikle yüksek kesimli bölgelerde şiddeti saatte 112 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Ordu'nun kent merkezinde ve ilçelerinde çatıların uçtuğu, ağaçların yıkıldığı ve elektrik ve telefon direklerinin hasar gördüğü fırtına sonucu bazı okullarda eğitime ara verildi.


Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Altınordu ilçesindeki Şahincili Şehir Mezarlığı'nda bulunan yaklaşık 10 ağaç yıkıldı. Bazı ağaçların kökünden devrildiği olay sonrası mezarlıkta bulunan yaklaşık 15 mezar tahrip oldu. Mezarlardan bazıları yeri ağaçların devrilmesi sonucu büyük hasar görürken, bazı mezarlar da yerinden oynadı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, temizleme ve düzenleme çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.