Fizik tedavi hizmeti artık evlerde

Ordu'da fizik tedavisi gören hastalar için evde hizmet dönemi başladı.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi öncülüğünde, Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından hastalara evde ağız ve diş hizmeti verilmeye başlanmasının ardından şimdide ‘fizik tedavisi' için vatandaşların evlerine gidilmeye başlandı. Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinin hastalarına fizik tedavi ihtiyaçlarına göre egzersizleri ev ortamında uzman fizyoterapist eşliğinde yapılıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar götürmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Çeşitli mazeretleri nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini ilgili kurumlardan alamayan vatandaşlarımız için bir çalışma başlatmıştık. Bu çalışma çerçevesinde ilk olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz tarafından vatandaşlarımıza evlerinde ağız ve diş hizmeti verilmeye başlanmıştı. Şimdi bu çalışmayı daha ileri götürerek, fizik tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza yapmaları gereken egzersizleri ev ortamında yapabilmeleri için uzman fizyoterapistler görevlendirdik” dedi.

“Hizmetten yararlanmak için ilk önce muayene olmak gerekiyor”

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin, fizik tedavi polikliniklerinde uzman hekimler tarafından muayene olmaları gerektiğini ve hekimin uygun görmesi halinde bu hizmeti alabileceklerini ifade eden Dr. Ergün Yanmaz, “Bu hastalarımızı evlerinden alıp, ilgili uzman hekimlerde muayene olmalarını yine evde bakım hizmeti birimimiz sağlıyor. Ordu'da ilk olarak başlatılan bu çalışma ile birlikte amacımız diğer alanlarda da vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini evlerinde almalarını sağlamaktır” şeklinde konuştu.