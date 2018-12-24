Fizyoterapistlerden 'lenfödem' uyarısı

Halk arasında ‘fil hastalığı' olarak da bilinen, genellikle kollarda ve bacaklarda şişliğe neden olan ve nadiren gövdede de şişlik meydana getiren lenfödem hastalığı hakkında bilgi veren Medical Park Ordu Hastanesinden Fizyoterapist Hakan Ayas, hastalığın ister primer ister sekonder kaynaklı olsun, her iki durumda da lenf sisteminin bozulduğu bölgede şişlik oluşmasıyla başladığına dikkat çekti. Ayas, “Tedavi edilmezse, zamanla doku sertleşir ve ilerleyen evrelerde ise yaraların açıldığı, ciddi cilt değişikliklerinin meydana geldiği bir noktaya ulaşır. Bu son noktada lenfödem, ciltteki değişikliklerden dolayı fil hastalığı olarak isimlendirilir. Diğer bir deyişle fil hastalığı lenfödemin en ileri safhasının ismidir” dedi.

“Kanser tedavisi sonrası da görülüyor”

Ayas, şöyle devam etti: “Meme kanseri tedavisine bağlı olarak mastektomi (meme dokusunun ve koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması) sonrası kollarda; prostat kanseri veya rahim kanseri sonrası (kasık bölgesindeki lenf bezlerinin çıkarılması veya karın bölgesindeki lenf bezlerinin zarar görmesi sonucu) bacaklarda lenfödem görülmesi oldukça yaygın bir durumdur. Bu nedenle bu tür kanser tedavisi görenlerin fizik tedavi uzmanına ‘lenfödem' açısından muayene olması önemlidir.”

“Altın metot: Kompleks boşaltıcı fizyoterapi”

Ayas, şu bilgiyi verdi: "Lenf ödem için ‘altın standart' diye tabir edilen metot, kompleks boşaltıcı fizyoterapidir (KBF). Tedavinin amacı etkilenen bölgede oluşan şişliğin azaltılması ve ilerlemesinin önlenmesidir. Bunun için hastalara manuel lenf drenajı, kompresyon tedavisi, cilt bakımı ve uygun egzersizler verilir. Tedavi, hastanın durumuna göre 20 - 30 seans sürebilir. Tedavi bitiminde uzuvda biriken şişlik tamamen boşaltılınca, hastaya özel ölçülerle planlanmış bası giysisi (basınçlı lenfödem çorabı) verilmelidir. Lenf sisteminin yeterli çalışmaması sebebiyle şişen kol, bacak veya gövde, yukarıda bahsedilen tedavilerle normal veya normale yakın hale gelebilir. Ancak tedavi bitse bile mutlaka hastanın lenfödem konusunda takibi ve bakımı yapılmalıdır. Fizyoterapistin verdiği egzersizler doğru ve düzenli uygulanmalı, hasta sonraki dönemde dengeli beslenmelidir."