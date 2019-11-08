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Futbolcular moral depoladı

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Kocaelispor maçı öncesi yönetim, teknik heyet ve futbolcular moral yemeğinde buluştu.


Hafta sonu deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Fatsa Belediyespor hazırlıklarını tamamlarken yönetimde futbolcular ile moral vermek için yemek organizasyonunda buluştu.


Kocaelispor maçına mutlak galibiyet için gitmek istediklerini söyleyen Fatsa Belediyespor yöneticisi Naim Felek, “Takım olarak ligde mücadeleci bir oyun sergilesek de aldığımız sonuçlar bizleri çok üzdü. Son maçımızda kendi sahamızda lider Erokspor'u yenerek moral kazandık. Şimdi de ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor ile karşılaşacağız. Hedefimiz bu maçtan puan almak” dedi.

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