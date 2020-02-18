Futbolun yıldız adayları Ordu'da buluşuyor

Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Grup Şampiyonası Ordu'da gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Grup Şampiyonası 19-21 Şubat tarihleri arasında 12 ilden 16 Takımın katılımı ile Ordu Spor Toto Altınordu Spor Tesislerinde yapılacak. Şampiyonaya Ardahan, Artvin, Bayburt, Giresun, Ankara, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Kars, Tokat ve İstanbul illerinden 16 takım katılım olacak.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyonada 310 sporcuya ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Orduluları geleceğin yıldız adaylarını izlemeye davet ediyorum. Organizasyon ekibi olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Turnuvaya katılacak takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.