Gaga Gölü turizme kazandırılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa'nın turizm mekânlarından biri olan Gaga Gölü için koruma amaçlı imar planı hazırlanarak onay için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çalışmalar tamamlandığında Gaga Gölü, insanların güzel vakit geçirebilecekleri bir turizm merkezi haline gelecek” dedi.

Gaga Gölü'nün doğal sit alanı olarak koruma altında olduğunu söyleyen Başkan Güler, “İlçenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan ve ilçeye 10 km uzaklıkta bulunan, derinliği 10-15 m arasında değişen Gaga Gölü 1 ve 3. derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Ortasında küçük bir adacık bulunan ve bu adacıkta kilise kalıntıları yer alan göl, imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ordu'nun önemli rekreasyon alanlarından biri haline getirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu'nun değerlerine sahip çıkacağımız gibi yapacağımız çalışmalarla saklı güzellikleri gün yüzüne çıkararak vatandaşlarımızın güzel zaman geçirebileceği alanlara dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Güler hazırlanan planın Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayına sunulduğunu ve 30 dönüm alanda da kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını da sözlerine ekledi.