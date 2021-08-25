Gaga Gölü'ne 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Fatsa su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla tahsis edilen 100 bin adet sazan balığı yavrusu Gaga Gölü'ne bırakıldı.

Gaga Gölü'nde gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Metin Gürel katıldı.

Balıkları ilk olarak suyla buluşturan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, proje sayesinde yöredeki doğal güzelliklerden biri olan Gaga Gölü'nde sportif balık avcılığını geliştirerek, turizme yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.