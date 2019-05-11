Galericilere sertifika

Fatsa Galericiler Derneği'nin organize ettiği birlik ve berberlik iftarında galericiler sertifikalandırıldı.

Her önüne gelenin artık galericilik yapamayacağını söyleyen Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, "Çıkacak olan yasa sonunda sertifikası olmayan kişiler artık bu mesleği yapamayacak, bu sayede bizlerde vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vereceğiz” dedi.

İlçede bir otelde düzenlenen iftar yemeğine Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Özel Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Uzun, STK temsilcileri ve çok sayıda galerici katıldı.

İftar programında ulusal olarak araç alım-satımı yapan bir firmada programda galericilere her konuda destek olacaklarını belirterek meslekle ilgili bir çok konuda bilgiler aktardılar.

İftar programında konuşan Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, “Kısa bir zaman içinde dernekleştik ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Ankara motorlu araç satıcıları federasyonu MASFET MYK Fatsa Oto Galericiler Derneğini yetkilendirmiştir. Önüne gelen araç alım satımı ve galericilik yapamayacaklar. Yapabilmek için yeterlilik belgesini almak zorunda. Gerçek anlamda oto galeri işi yapan kişilere Fatsa Oto Galericiler Derneği olarak yapılan sınavlar sonrası belgelendirmek için sertifikalandırdık. Herkese sertifikaları hayırlı olsun” diye konuştu.

Programa katılan galericilere protokol tarafından sertifikaları takdim edildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.