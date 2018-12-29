Gazeteci Tuncer Engin son yolculuğuna uğurlandı

Tuncer Engin için ilk tören 1990-1994 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği yaptığı Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tuncer Engin ile çocukluk ve gençlik arkadaşı olduklarını belirterek, konuşmasını gözyaşları içerisinde güçlükle tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 28 yıllık siyaset yaşamında Tuncer Engin ile her zaman iyi bir diyalog içerisinde bulunduğunu belirterek, onu hayırla yad edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Tuncer Engin'in cenazesi Yalı Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Engin'in naaşı Eski Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın omuzlarında cenaze aracına kadar götürüldü. Engin'in cenazesi şehir mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ordu'da uzun yıllar yayın yapan Karadeniz 52 Gazetesi kurucusu ve sahibi, aynı zamanda sürekli basın kartı sahibi olan Tuncer Engin, Ordu Gazeteciler Cemiyetinin kuruculuğu ve başkanlığını da yapmıştı.

Tuncer Engin'in cenazesine Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Samsun Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve 19 Mayıs Gazeteciler Derneği Onursal Başkanı Necdet Uzun, Ordu Gazeteciler Derneği Başkanı Recep Aydın, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Oda, Borsa başkanları, iş dünyası ve kalabalık bir topluluk katıldı.