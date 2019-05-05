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Gece sürücünün öldüğü kaza sabah fark edildi

Ordu’nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, ilçeye bağlı Örmeli-Çavuşbaşı Mahallesi yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G. idaresindeki yabancı plakalı bir otomobil, yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı. Gece geç saatlerde gerçekleştiği tahmin edilen kaza, bahçe sahibinin sabah saatlerinde otomobili görmesiyle fark edildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İsmail G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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