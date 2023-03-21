Gece yarısı egzoz patlatan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gece yarısı egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren araç sürücüsü 24 bin lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi

İlçenin Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 03.30 sıralarında egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren araç trafik ekipleri tarafından alındı. Araç sürücüsü alkolmetre cihazına üflemeyi de reddetti.

Bunun üzerine şahsa abartı egzozlu araç kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak, ehliyeti alkolden dolayı geçici olarak alındığı halde araç kullanmak, alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmek kabahatlerinden dolayı toplam 24 bin 335 TL para cezası kesildi. Araç ayrıca araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.