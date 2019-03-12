Geçmeyen siğillere D vitamini enjeksiyon tedavisi yüz güldürüyor

Dr. Özlem Ekiz, vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen siğillere D vitamini enjeksiyonu olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Dr. Özlem Ekiz, siğil tedavi yöntemiyle ilgili bilgiler verdi. Siğillerin derinin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen Human Papillomavirüs / HPV olarak bilinen bir virüse ait küçük iyi huylu tümörler olduğunu belirten Ekiz, “Siğillerin şekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değişmekle beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdedirler. Siğiller direkt kişiden kişiye temasla bulaşır. Nadiren indirerek yollarla bulaşabilir. Siğiller bulaştıktan sonra hemen belirmezler. Kuluçka dönemi aylarca sürebilir. El, ayak tabanı ve düz siğillerin bulaşma riskleri düşüktür. Ancak genital bölge siğillerinin bulaşma özelliği çok yüksektir, bulaşma yolu da cinsel temastır. Siğillerin indirek bulaşma yolları arasında havlu, bornoz terlik gibi giysilerin ortak kullanılması sayılabilir ayrıca havuz, hamam ve kaplıca alışkanlıkları bulaşma riskini artırabilir” dedi.

“Tedavi için sabırlı olmak önemlidir”

Siğillerin tipine, büyüklüğüne ve yerleşim yerlerine göre tedavi şekillerinin değiştiğini kaydeden Ekiz, şu bilgileri verdi:

“Siğil tedavisinin uzun sürebileceği ve sabırlı olmak gerektiği bilinmelidir. Hastanın tedaviye uyum göstermesi ve sadık kalması da tedavide yeri çok önemlidir. Klasik tedavi yöntemleri arasında kriyoterapi (donma tedavisi), elektrokoter, cerrahi eksizyon, salisilik asit, 5-FU, podophyline, imiquimod uygulamaları yer almaktadır. Son dönemlerde diğer tedavilere dirençli siğillerde lezyon içine D vitamini enjeksiyonu ve lazer tedavileri de yapılıyor. Hastanemizde özellikle klasik tedavilere dirençli siğillerde bazen ayrı ayrı bazen de diğer tedavilerle birlikte lezyon içine D vitamini enjeksiyonu ve lazer tedavilerini uyguluyoruz. Diğer klasik tedavilere göre bu yöntemle daha hızlı yanıt alarak tedaviyi tamamlayabiliyoruz. Öncelikle siğil tedavisinin mümkün olduğunu bilmek ve konusunda uzman bir hekimden yardım almak gerekir. Siğil tedavileri kişinin özelliklerine göre değişir ve alternatif yöntemlerin denenmesi ile kalıcı başarıya ulaşılabilir.”