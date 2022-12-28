Geleceğin şefleri, 14 madalya ile Ünye'ye döndü

ORDU (İHA) – Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İstanbul'da düzenlenen 19. Uluslararası Mutfak Günleri'ne katılan ve uluslararası derece yapıp 14 madalya kazanarak Ünye'ye döndü. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, öğrencilerin başarılarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen, Türkiye'den ve yurt dışından bin 100 yarışmacının katıldığı 19. Uluslararası Mutfak Günleri'ne, Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Farklı kategorilerde yarışan öğrenciler 14 madalya kazanarak gurur yaşattı. Başarı ile Ünye'ye dönen öğrenciler, mutluluklarını Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile paylaştı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ziyarette yaptığı konuşmada öğrencilerin elde ettiği başarılardan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Tavlı, “Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Turizm Otelcilik Proje okulumuz başarılarıyla adından sıkça söz ettiren eğitim kurumumuz. Öğrencilerimizin ve usta öğreticilerimizin son olarak İstanbul Mutfak Günleri'nde çeşitli kategorilerde 14 madalya kazanarak ilçemize dönmesi bizleri de gururlandırdı. Uluslararası derece yapan öğrencilerimizi kutluyorum. Turizm sektörünün ihtiyacı olan işgücüne verdiği destek nedeniyle okul yönetimini ve usta öğreticilerimizi de tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aydın, öğrencilerin ana yemek, balık, makarna ve tatlı kategorilerinde 9 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 14 madalya ile ilçeye döndüklerini söyledi.