Geleneksel sanatlar hayat buluyor

Zanaatkâr Ali Rıza Ateş öncülüğünde verilen 664 saatlik kursa başvuru yapan 19 kursiyer iş güvenliği önlemlerini alarak yüzey oyma, tabii şekil oyma, kaplama ve kakma gibi alanlarda eğitim alıyor. Kursiyerlere elde kesme, elde şekillendirme, tabii şekil oyma, yüzey oyma, ahşap kakma, kaplama ile kakma, yüzey kaplama ve onarma, dolgu ve son kat vernikleri konusunda eğitim veren Zanaatkâr Ali Rıza Ateş, “Selçuklu'ya dayanan bu zanaatı gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu zanaatta genellikle yöremizin ağacı olan ıhlamuru kullanmaya çalışırken çerçevelerde ise çam, gürgen ve kavak ağacı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz kendi hayal güçleri ile çizim, çizim sonrası kesim zımparalama, boya ve vernik işlemlerini yaparak saat, tablo gibi ürünler ortaya çıkarıyorlar” dedi.

ORMEK kurslarından duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler ise, “ORMEK tarafından açılan bu kurs sayesinde hem boş vakitlerimizi dolduruyor hem de meslek ediniyoruz. Her yaştan insan ilgi alanlarına göre ORMEK tarafından açılan kurslara katılabiliyor. Ahşap oymacılığı kursu ile çok güzel ürünler ortaya çıkarıyoruz” dediler.

Ahşap oymacılığı kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler ahşap teknolojisi alanında hizmet veren atölye ve mağazalarda çalışabildiği gibi kendi atölyelerinde de zanaatkâr olarak üretim yapabiliyorlar.