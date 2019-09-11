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Genç kız son anda kurtarıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren genç bir kız boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren genç bir kız boğulma tehlikesi geçirdi.


Olay, Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin D. isimli genç kız yüzmek için denize açıldı. Bir süre denizde yüzdükten sonra dengesini kaybeden Yasemin D. su yutmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar genç kızı karaya çıkarmak için müdahale etti.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahale etti. Yasemin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve diğer yandan ise yetkililerin dalgalı bölgelerde vatandaşların dikkatli olmasını söyledi.

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